Миронов решил создать в России мощное левое движение

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов решил собрать коалицию непарламентских партий для усиления позиции левых сил в парламенте, пишут "Известия".

План Миронова должен воплотиться в жизнь к 2021 году. Первые результаты переговоров предполагается продемонстрировать уже этой осенью.

Сам Миронов отметил, что пока речь идет о непарламентских партиях, однако через три года все может измениться, и некоторые из них объединятся в одну крупную партию на базе "СР". По его словам, примерно 25 из 77 существующих ныне партий только "растаскивают" голоса на выборах.

Миронов подчеркнул, что "Справедливая Россия" и КПРФ, возможно, тоже объединятся, но это будет не скоро.

Политик уверен, что "объединить все левые патриотические силы в один кулак — это требование времени". Он также добавил, что в названии нового объединения обязательно будет присутствовать слово "справедливость".