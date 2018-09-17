Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центральная избирательная комиссия не будет подводить итоги второго тура губернаторских выборов, пока не разберется во всех жалобах, которые могут поступить из Приморского края, передает ТАСС.

"Пока тщательно не разберем все жалобы, которые поступят, итоги подводить не будем", — сказала Памфилова.

16 сентября в Приморье прошел второй тур выборов губернатора. Его объявили, после того как в единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов.

Как свидетельствуют данные обработки 97,87% бюллетеней, врио губернатора региона от "Единой России" Андрей Тарасенко заручился поддержкой 47,11% избирателей, коммунист Андрей Ищенко набрал 50,37%. Однако после обработки 99,03% протоколов неожиданно лидировать стал Тарасенко с 49,02%. Причем кандидат от власти проигрывал по ходу выборов до 10%.

ЦИК объяснил смену расстановки сил "опережающим" подсчетом голосов.

КПРФ пригрозила массовыми протестами после того, как ее кандидат уступил своему оппоненту в финале подсчета голосов, сам Ищенко объявил голодовку.

После завершения второго этапа голосования из Приморья в ЦИК поступило 18 жалоб, сообщала ранее председатель краевого избиркома Наталья Камаева. По ее словам, в жалобах говорилось о неправильном и медленном подсчете голосов ГАС "Выборы", о включении в списки избирателей и их подкупе.