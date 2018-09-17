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Мужчину, недавно освободившегося из мест лишения свободы, обвиняют в убийстве двух пенсионерок в селе Алтайское, сообщает краевое управление Следственного комитета.

Тела 80-летней женщины и ее 57-летней дочери были обнаружены 15 сентября в одном из частных домовладений. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Вскоре был задержан подозреваемый в преступлении, которым оказался 42-летний мужчина без определенного места жительства. Известно, что в июле этого года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.

Ему уже предъявлено обвинение за совершение убийства двух человек. Согласно версии следствия, в ночное время 15 сентября обвиняемый проник в дом незнакомых ему местных жителей, где причинил множественные колото-резаные ранения престарелой хозяйке и ее дочери. Затем он похитил личные вещи потерпевших и денежные средства в размере 1800 рублей.

В ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу. Расследование продолжается.