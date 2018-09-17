Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандал на выборах губернатора Приморья, сообщает LIFE SHOT.
"Мы также наблюдаем. Были заявления, что пока нет ни одной официальной жалобы. Заявления Памфиловой слышали, давайте на них ориентироваться".
16 сентября в Приморье прошел второй тур выборов губернатора. Его объявили, после того как в единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов.
Как свидетельствуют данные обработки 97,87% бюллетеней, врио губернатора региона от "Единой России" Андрей Тарасенко заручился поддержкой 47,11% избирателей, коммунист Андрей Ищенко набрал 50,37%. Однако после обработки 99,03% протоколов неожиданно лидировать стал Тарасенко с 49,02%. Причем кандидат от власти проигрывал по ходу выборов до 10%.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком подведет итоги выборов в Приморье после рассмотрения всех жалоб.
Комментарии
Ну и ро..а у тебя Шарапов !!!
Переигровку!!!
"Зри в корень" (едренакорень)
Ведь обычно в России все выборы проходят честно, а тут ну прямо как всегда и чего-то народ взбеленился!
им надо было более интенсивно агитировать за досрочное голосование, а не делать все в последний момент ))
не успели за неделю подготовиться чтоб всё прошло гладко за едро. Теперь вот чудеса показывают.