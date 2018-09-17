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"Мы наблюдаем": Песков прокомментировал скандал на выборах в Приморье

, ИА "Амител"
После обработки 99,03% протоколов неожиданно лидировать стал кандидат от власти Тарасенко

Фото: theins.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандал на выборах губернатора Приморья, сообщает LIFE SHOT.

"Мы также наблюдаем. Были заявления, что пока нет ни одной официальной жалобы. Заявления Памфиловой слышали, давайте на них ориентироваться".

16 сентября в Приморье прошел второй тур выборов губернатора. Его объявили, после того как в единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов. 

Как свидетельствуют данные обработки 97,87% бюллетеней, врио губернатора региона от "Единой России" Андрей Тарасенко заручился поддержкой 47,11% избирателей, коммунист Андрей Ищенко набрал 50,37%. Однако после обработки 99,03% протоколов неожиданно лидировать стал Тарасенко с 49,02%. Причем кандидат от власти проигрывал по ходу выборов до 10%.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком подведет итоги выборов в Приморье после рассмотрения всех жалоб.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

17.09.2018 15:37
- гость -

Ну и ро..а у тебя Шарапов !!!

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17.09.2018 15:44
- гость -

Переигровку!!!

0  0
17.09.2018 15:51
- гость -

"Зри в корень" (едренакорень)

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17.09.2018 16:15
гость

Ведь обычно в России все выборы проходят честно, а тут ну прямо как всегда и чего-то народ взбеленился!

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17.09.2018 16:17
- гость -

им надо было более интенсивно агитировать за досрочное голосование, а не делать все в последний момент ))

0  0
17.09.2018 16:43
- гость -

не успели за неделю подготовиться чтоб всё прошло гладко за едро. Теперь вот чудеса показывают.

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