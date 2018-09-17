Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандал на выборах губернатора Приморья, сообщает LIFE SHOT.

"Мы также наблюдаем. Были заявления, что пока нет ни одной официальной жалобы. Заявления Памфиловой слышали, давайте на них ориентироваться".

16 сентября в Приморье прошел второй тур выборов губернатора. Его объявили, после того как в единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов.

Как свидетельствуют данные обработки 97,87% бюллетеней, врио губернатора региона от "Единой России" Андрей Тарасенко заручился поддержкой 47,11% избирателей, коммунист Андрей Ищенко набрал 50,37%. Однако после обработки 99,03% протоколов неожиданно лидировать стал Тарасенко с 49,02%. Причем кандидат от власти проигрывал по ходу выборов до 10%.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком подведет итоги выборов в Приморье после рассмотрения всех жалоб.