Фото: mysbor.ru

Республика Алтай оказалась в числе лидеров по уровню расходов населения на жилищно-коммунальные услуги — в этом регионе на "коммуналку" тратят почти меньше всего в стране. Соответствующее исследование провели эксперты агентства РИА Рейтинг.

По итогам 2017 года наименьшая доля затрат на ЖКУ оказалась в Республике Дагестан (5,6%). Также низкие значения в Севастополе (5,8%), Республике Ингушетия (6,3%), Республике Хакасия (6,6%) и Республике Алтай (7,1%).

А вот наибольшие доли расходов на "коммуналку" наблюдаются в основном в северных и дальневосточных регионах. Самая большая доля расходов на ЖКУ в Ямало-Ненецком автономном округе и в Магаданской области. Здесь она составляет более 15%.

В Алтайском крае расходы на ЖКУ можно оценить как средние. Показатель для нашего региона балансирует в диапазоне (9-11%).