Сотрудники Госавтоинспекции больше не смогут снимать номера с машин при запрете их эксплуатации из-за нарушений, пишет "Российская газета".

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указом вносятся изменения в положение о ГИБДД.

При этом Госавтоинспекция сохраняет за собой право "запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин в случаях, предусмотренных законодательством <...> до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения, а также при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается правительством".