Министерство обороны России проводит в Москве брифинг по вновь открывшимся обстоятельствам крушения Boeing 777 Malaysia Airlines в Донбассе, сообщает "РИА Новости".
Лайнер, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли все, кто находился на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа. Согласно расследованию российского концерна "Алмаз-Антей", разработчика зенитных систем "Бук", малайзийский Boeing был сбит с территории, которая в день авиакатастрофы контролировалась украинскими силовиками.
Как сообщили представители Минобороны на брифинге, по найденным на месте трагедии с МН17 обломкам ракеты удалось установить ее бортовой номер.
Отмечается, что сбившая самолет ракета была произведена на долгопрудненском предприятии в Подмосковье.
Как заявил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Вооруженных сил России Николай Паршин, ракета была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР и после этого на территорию России не возвращалась.
"Изделие произведено на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении, год изготовления — 1986. Уникальный заводской серийный номер ракеты, который присваивался производителем, - 8720. 29 декабря 1986 года была отправлена железнодорожным транспортом в воинскую часть 20152. Достоверно известно, что ракета воинской частью была получена, о чем был составлен приемный акт", — подчеркнул Паршин.
Комментарии
Хорош уже врать! Ведь мы точно знаем, что Боинг сбил Волошин, который вылетел на Су-25, пересел в воздухе на МИГ-29, и стреляя справа, попал в левую сторону Боинга, но тот уже был загружен несвежими трупами...
17.09.2018 16:39
- гость -
Видно, что Вы вообще не смотрели бриффинг, но уже ёрничаете! Номер ракеты и её обломки были представлены голландской комиссией, как доказательство вины РФ. Вот теперь МО отвечает, и довольно сильно. Правда это для нас ничего не изменит!
где жипег акта приемки!!!?
скан можно было бы и прикрепить для общественности
7.09.2018 17:09
- гость -
"где жипег акта приемки!!!?"
В эротических сценах специально всё затягивают, для получения насышенного ощущения.
Пусть голандская комиссия попросит показать его у Украины (как предложило наше МО!), Те ответят что нет - уничтожено, потряно, не храним...А с нашей строны - а у нас есть!
17:09 канечна есть, нашлепают ща актов с косяками и ошибками и опять на весь мир обтрухаются.
Все стало понятно, когда Россия наклала вето на трибунал по боингу.
Что по поводу этого брифинга скажут военнослужащие евроукры полковник Гринчак,Кирилык и Левчук?