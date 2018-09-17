Министерство обороны России проводит в Москве брифинг по вновь открывшимся обстоятельствам крушения Boeing 777 Malaysia Airlines в Донбассе, сообщает "РИА Новости".

Лайнер, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли все, кто находился на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа. Согласно расследованию российского концерна "Алмаз-Антей", разработчика зенитных систем "Бук", малайзийский Boeing был сбит с территории, которая в день авиакатастрофы контролировалась украинскими силовиками.

Как сообщили представители Минобороны на брифинге, по найденным на месте трагедии с МН17 обломкам ракеты удалось установить ее бортовой номер.

Отмечается, что сбившая самолет ракета была произведена на долгопрудненском предприятии в Подмосковье.

Как заявил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Вооруженных сил России Николай Паршин, ракета была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР и после этого на территорию России не возвращалась.

"Изделие произведено на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении, год изготовления — 1986. Уникальный заводской серийный номер ракеты, который присваивался производителем, - 8720. 29 декабря 1986 года была отправлена железнодорожным транспортом в воинскую часть 20152. Достоверно известно, что ракета воинской частью была получена, о чем был составлен приемный акт", — подчеркнул Паршин.