АО "Алтайэнергосбыт" добилось в Ростехнадзоре привлечения 24 юридических лиц и нескольких руководителей предприятий к административной ответственности за невыполнение требований о самостоятельном ограничении должниками режима потребления электроэнергии, необеспечение доступа уполномоченным лицам к энергопринимающим устройствам, нарушение требований о составлении актов согласования технологической, аварийной брони и т.д.

Также поводом стало несоблюдение рядом социально значимых* потребителей электрической энергии предусмотренного законодательством порядка предоставления независимой банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности).

Вышеперечисленные правонарушения влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до 100 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет, на юридических лиц — до 300 тыс. рублей (ст. 9.22, 14.61 КоАП РФ).

"Динамика законодательства ясно демонстрирует тренд на ужесточение финансовой и административной ответственности как юридических, так и физических лиц – должников за энергоресурсы, а также тех, кто недобросовестно исполняет свои обязанности как потребитель электроэнергии. Вслед за законодательством неизбежно будет набирать обороты и практика правоприменения штрафных санкций, предусмотренных КоАП РФ. При этом наша компания намерена сделать акцент на привлечение к ответственности не только юридических, но и должностных лиц, нарушающих действующее российское законодательство в сфере энергетики", — говорит заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО "Алтайэнергосбыт" Сергей ПЕТРОВ.

Всего АО "Алтайэнергосбыт" было подано в Ростехнадзор около 60 заявлений о привлечении к административной ответственности. В настоящее время большинство из них находятся в стадии рассмотрения.

* Категории потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям.