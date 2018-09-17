Виктор Томенко стал губернатором Алтайского края еще 9 сентября, когда в регионе состоялись досрочные выборы. Но для официального вступления в должность нужно пройти процедуру инаугурации. Торжественная церемония вступления в должность прошла в понедельник, 17 сентября. Губернатор новый и, как кажется, довольно свободный от чиновничьих стереотипов. Но политическое окружение постаралось сделать из инаугурации настоящий праздник.

Небольшой зал Молодежного театра Алтая вместил около 500 гостей. Это чиновники краевых и федеральных ведомств, представители силовых структур, депутаты краевого парламента и Барнаульской Думы, общественники.

Любопытно, что на инаугурации Виктора Томенко были трое из пяти предыдущих губернаторов: действующий председатель Общественной палаты региона Лев Коршунов (был главой региона в 1994-1996 годах), с недавнего времени бывший посол России в Белоруссии Александр Суриков (1996-2004) и назначенный Томенко сенатором от исполнительной власти региона Александр Карлин (2005-2018). Не было только Владимира Райфикешта (1991-1994) и покойного Михаила Евдокимова (2004-2005).

Церемония прошла довольно лаконично и без неожиданностей. Все выступавшие поздравляли Виктора Томенко и говорили, что с его приходом Алтайский край заживёт по-новому (сидевший в зале Александр Карлин особых эмоций не выказывал, но явно негодовал). Все об одном, но эмоциональнее получилось у Льва Коршунова и главы Ассоциации "Совет муниципальных образований Алтайского края" Светланы Агарковой. Они своими речами в духе бравой советчины буквально "зажгли".

"Я называю всенародные выборы чистилищем, ибо в процессе выборов кандидат становится совершенно другим. Пройдя через сито человеческих судеб, впитывая в себя боль людей, их тревоги, недовольства, он по-иному воспринимает свою ответственность и перед избирателями, и перед регионом", — заявил со сцены взявший слово Коршунов.

В последние годы малопубличный глава Общественной палаты во время предвыборной кампании Томенко будто "обрел второе дыхание".

Обращаясь к Томенко, он сказал, что жители региона не просто выбрали губернатора, они связали "с вами, Виктор Петрович", свои надежды на изменение к лучшему, на повышение качества жизни.

"День инаугурации — это праздник, но одновременно и один из самых тяжелейших экзаменов, которые поставила перед вами и ваша жизнь, и ваша судьба. Я уверен, что все в зале и за его пределами сделают всё, чтобы сдать с вами этот экзамен на зрелость на отлично. Мы выбрали вас, и мы вам поверили. Я хотел пожелать вам "ни пуха ни пера", но понял, что зал меня пошлёт так далеко, что потом я сюда не попаду. А поэтому желаю попутного ветра, удачи, везения и мужицкого куржа", — браво заявил Лев Коршунов.

После него выступала Светлана Агаркова. Её речь была ещё более пафосной.

"Уважаемые земляки, коллеги, друзья, единомышленники. Нами сообща завершён один из труднейших предвыборных марафонов. Благодаря слаженной работе команды нам удалось за короткий срок добиться положительного решения очень сложной задачи", — сказала она.

Светлана Агаркова уверена, что теперь краю нужна слаженная, эффективная командная работа.

"Полагайтесь на нас, уважаемый Виктор Петрович, верьте нам, требуйте от нас. И мы, муниципальное сообщество края, не подведем", — призвала госпожа Агаркова.

Депутат Госдумы, единоросс Наталья Кувшинова во время общения с журналистами сказала, что регион ждет решения вопросов социально-экономического развития, ремонта дорог, роста заработной платы. Ее коллега по ГД и партии Виктор Зобнев добавил в список ожиданий от нового губернатора развитие промышленности.

Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман надеется, что с помощью новой власти удастся найти инвесторов в город и решить главную проблему — нехватку рабочих мест, глава Бийска Александр Студеникин — состояние дорог.

Глава КПРФ в Алтайском крае Мария Прусакова также пожелала Томенко успехов в решении проблем.

"Думаю, что он успел познакомиться с проблемами. Его результат — один из самых низких в стране — говорит о том, что ещё много работы, чтобы завоевать доверие жителей Алтайского края", — не преминула добавить она.

Завершим текст словами генерального директора алтайского предприятия "Кучуксульфат" Дмитрия Горюнова:

"Ждем чего-то нового, новой сказки, новых свершений, реализации всех планов".

Хочется добавить: ура, товарищи, ура!