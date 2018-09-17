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Барнаульский водоканал переложил за восемь месяцев текущего года более 4,8 километра водопровода на сумму почти 24 миллиона рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

"За 8 месяцев было переложено более 80 участков, в том числе на улицах Малахова, Попова, Матросова, Петра Сухова, Юрина, Георгия Исакова, Короленко, Интернациональной, Глушкова; в частном секторе на улицах Громовой, Тюленина, Симферопольской, Красноярской и т.д. На улице Деповской было заменено 337 метров водопровода, почти 500 метров сети – от улицы Малахова, 87 до улицы Краснознаменной Бригады, 8а", — уточняют локации проведенных работ в водоканале.

При этом изношенные водопроводы меняются на полиэтиленовые, срок службы которых составляет порядка полувека.

Все это, по словам главного инженера "Росводоканал Барнаул" Андрея Полюго, повышает надежность и бесперебойность водоснабжения для абонентов.