Понедельник, 17 Сентябрь, 18:46

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 68,2
€ 79,36
454483
10°
Обь
108см +23

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Почти 5 километров водопровода переложили в Барнауле за 24 млн рублей

, ИА "Амител"
Изношенные водопроводы меняются на полиэтиленовые, срок службы которых составляет около 50 лет

Фото: kanalizaciyam.ru

Барнаульский водоканал переложил за восемь месяцев текущего года более 4,8 километра водопровода на сумму почти 24 миллиона рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

"За 8 месяцев было переложено более 80 участков, в том числе на улицах Малахова, Попова, Матросова, Петра Сухова, Юрина, Георгия Исакова, Короленко, Интернациональной, Глушкова; в частном секторе на улицах Громовой, Тюленина, Симферопольской, Красноярской и т.д. На улице Деповской было заменено 337 метров водопровода, почти 500 метров сети – от улицы Малахова, 87 до улицы Краснознаменной Бригады, 8а", — уточняют локации проведенных работ в водоканале.

При этом изношенные водопроводы меняются на полиэтиленовые, срок службы которых составляет порядка полувека.

Все это, по словам главного инженера "Росводоканал Барнаул" Андрея Полюго, повышает надежность и бесперебойность водоснабжения для абонентов.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
18:29
Памфилова признала выборы в Приморье состоявшимися 0
18:03
Актер погиб на репетиции драки на съемках сериала "Смерш" 0
17:51
Зюганов потребовал от Путина разобраться в выборах губернатора Приморья 4
17:35
Почти 5 километров водопровода переложили в Барнауле за 24 млн рублей 0
17:21
Продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 22 сентября на восьми площадках 1
17:15
Уровень безработицы в России за неделю снизился на 1,5% 0
17:10
В АлтГТУ подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве с Китаем 1
17:04
Золушка-воровка: жительница Алтая во время кражи цепочки потеряла обувь 0
16:49
Порошенко подписал указ о прекращении договора о дружбе с Россией 2
16:33
Минобороны: сбившую MH17 ракету произвели в Подмосковье и отдали Украине 7
16:20
Внедорожник перевернулся после столкновения с фурой в Алтайском крае 2
16:12
Тепла, пожалуйста: запуск отопления по заявкам стартует в Барнауле 2
16:03
Путин запретил сотрудникам ГИБДД снимать номера с машин 0
15:51
Чистилище и новая сказка: под какие напутствия Томенко стал губернатором 5
15:34
"Мы наблюдаем": Песков прокомментировал скандал на выборах в Приморье 6
15:21
Расписание садоводческих автобусных маршрутов массово изменили в Барнауле 0
15:13
Расходы населения Горного Алтая на ЖКУ являются одними из самых низких в РФ 2
15:04
ЦИК: итоги выборов в Приморье будут подведены после рассмотрения всех жалоб 0
14:48
Миронов решил создать в России мощное левое движение 9
14:34
Вышедшего из колонии мужчину обвиняют в убийстве двух пенсионерок на Алтае 1
14:23
Виктор Томенко после инаугурации обсудил с полпредом в СФО экономику Алтая 2
14:12
Мы за здоровый образ жизни: барнаульский депутат о забеге "Кросс нации" 1
14:04
Помощник депутата Госдумы задержан на нарко-вечеринке 2
13:51
Кандидат от власти в Приморье начал побеждать после подсчета 99% протоколов 20
13:35
Тепло до +25 градусов вернется в Алтайский край на этой неделе 0
13:23
Бикини из изоленты показали в США на Неделе моды 12
13:14
Житель Горно-Алтайска пришел расстаться с девушкой и изуродовал ее машину 2
13:02
СМИ: сенатор Совфеда отпраздновал свой юбилей за 60 млн рублей 19
12:49
Барнаулец хотел получить компенсацию за связь, а в итоге лишился 40 тысяч 0
12:38
Действовать смело и решительно: что пообещал жителям Алтая новый губернатор 6
12:23
22 зеленых уголка благоустроят в Барнауле до зимы 1
12:11
Алтай обрел нового губернатора: как прошла инаугурация Виктора Томенко 1
12:03
Пресс-секретарь Медведева может стать зампредом ВЭБа уже на этой неделе 8
11:51
СК начал проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса на Алтае 0
11:33
С вами связывают будущее Алтая: полпред Меняйло на инаугурации Томенко 4
11:30
Дикие предложения на автомобили "Тойота", о которых стоит узнать сейчас 0
11:21
Пропавший на Алтае 22-летний парень погиб 0
11:15
Милонов предложил "сухим законом" спасать Россию от "алкогольного заговора" 22
11:04
Подозреваемый в покушении на Захарченко рассказал о роли США 1
10:50
Генсек НАТО заявил о коллективном ответе на кибератаки России 0
10:32
Штаб врио губернатора Приморья обвинил КПРФ в скупке голосов и подвозах 15
10:22
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принес торжественную присягу 3
10:13
Составлен рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России 1
10:04
Торжественная церемония вступления в должность Томенко началась в Барнауле 1
09:58
Виктор Томенко вступает в должность губернатора Алтайского края: трансляция 10
09:51
Солист Мариинского театра споет на инаугурации Томенко за 180 тысяч рублей 50
09:33
Запуск отопления в Барнауле продлится две недели 0
09:30
Женское здоровье: что делать, если обнаружили опухоль в груди 0
09:22
Пассажирский автобус опрокинулся в Алтайском крае 9
09:12
Автобус врезался в дерево в Краснодарском крае: пострадали 19 человек 0
09:07
"Прямой угол": магазин фасадных и кровельных материалов открылся в Барнауле 3
09:00
Электросчетчики, лампочки и кабели: где в Барнауле купить выгодно 0
08:53
Депутат ГД предложил создать спецорган по вычислению и наказанию спамеров 1
08:43
Отец Бутиной рассказал об унизительных обысках дочери в тюрьме 8
08:25
Кандидат в губернаторы Приморья объявил голодовку из-за результатов выборов 7
08:06
Как согреться, пока в домах нет отопления 0
07:50
Барнаульцы могут бесплатно пройти диагностику заболеваний головы и шеи 3
07:34
Заливка трещин и запас реагентов: федеральные трассы Алтая готовят к зиме 0
07:19
Солнечный край: что нужно знать о производстве растительных масел на Алтае
В нашем регионе производится более 10 различных видов растительных масел, почти все они востребованы за рубежом
07:03
Квартиру с бонусной подвальной комнатой продают в Барнауле за 6,5 млн руб. 4
06:48
Назван ТОП-5 лучших автомобилей для кругосветных путешествий 2
06:32
Жизнь общажная: веселые фотографии студенческого быта 3
06:17
Новая рабочая неделя в Алтайском крае начинается с похолодания 0
06:01
Виктор Томенко официально вступит в должность губернатора 17 сентября 4
23:05
Ученые нашли у растений аналог нервной системы 3
22:09
Назван популярнейший бензин в России 1
21:07
Более 110 человек пострадали из-за тайфуна "Мангхут" в Гонконге 3
20:13
Правительство намерено сдерживать цены на бензин путем увеличения субсидий 2
19:47
Серьезный пожар произошел в Бийске 0
19:21
СМИ рассказали о нарковечеринке "отравителей Скрипалей" в Британии 7
18:47
СМИ показали фейковое "письмо Путина" в поддержку конгрессмена из США 0
18:21
Дождь и похолодание ожидают жителей Алтайского края 17 сентября 0
17:49
Благоустройство сквера и реконструкцию фонтана проводят в Барнауле 0
17:22
Число жертв шторма "Флоренс" в США возросло до 13 человек 0
16:50
Объем заготовки древесины в РФ вырос в первом полугодии на 9% 2
16:22
Названы самые вредные кухни мира 1
15:49
Путин назвал сохранение леса значимым приоритетом РФ 6
15:24
Лондон не сможет до Brexit применить антироссийские санкции 0
14:50
В Риге тысячи людей вышли на акции в защиту русских школ 0
14:24
Трамп назвал расследование Мюллера причиной падения его рейтинга 0
13:49
Живодер изрезал ножом бездомную собаку в Новоалтайске 7
13:22
Опубликовано видео перехвата израильских ракет в Сирии 0
12:51
Боксеры Альварес и Головкин хотят провести третий поединок 1
12:21
Жители Барнаула пожаловались на атаку летучих мышей 0
11:54
Президент Финляндии заявил об отсутствии страха перед Россией 1
11:21
В Минфине Грузии оценили возможный доход от экспорта марихуаны 3
10:48
Красный уровень опасности ввели на юге Китая из-за тайфуна "Мангхут" 0
10:21
СМИ: сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля 0
09:47
Солнечную обсерваторию в США закрыли без объяснения причин 0
09:21
11 километров краевой трассы ремонтируют на Алтае за 130 млн руб 0
08:51
Число жертв шторма "Флоренс" увеличилось до 11 человек 0
08:21
Источник рассказал о найденных фото "Союза" до появления отверстия 1
07:50
Барнаульцев будут доставлять каждые 15 минут на "Кубок чемпионов" 0
07:34
Бывший главный следователь Алтая Долгалев приступил к работе в Хабаровске 0
07:19
Дизайнерскую квартиру с сауной и джакузи продают в Барнауле за 5,5 млн руб. 1
07:03
Карантин объявлен в районном центре в Алтайском крае из-за бешенства 0
06:48
Такой разный мистер Коломбо: фотоподборка памяти Питера Фалька 0
06:32
Осень - время веселиться: уморительная фотоподборка 0
06:17
Ветреное воскресенье с дождем ждет жителей Алтайского края 16 сентября 0
06:01
Что стало с купеческой усадьбой, пережившей пожар и революцию в Барнауле 1
23:03
В США назвали стадию обострения конфликта в Донбассе "горячей" 0
22:08
Уроженец Алтайского края дезертировал из воинской части под Брянском 1
21:08
Детям из Армянска продлили каникулы из-за нового выброса химвеществ 0
20:12
Мужчина погиб во время пожара в жилом доме в Рубцовске 0
19:48
"Сражающийся" с непогодой ведущий из США стал объектом насмешек в сети 0
19:23
Юрий Бутусов станет главным режиссером Театра Вахтангова 0
18:48
Барнаульский стэндапер пошутил про местную медицину в телешоу 1
18:21
Небольшой дождь и холодная ночь ждут жителей Алтайского края 16 сентября 0
17:48
Спецкомитет WADA предложил исполкому восстановить РУСАДА 0
17:21
Алтайские школьники спасли из воды парня, которому тарзанка оторвала руку 0
16:48
Япония отложила запуск космического грузовика Kounotori7 к МКС 0
16:21
Бельгия передала России подозреваемого в финансировании ИГ 0
15:53
В Минздраве назвали три главных принципа долголетия 3
15:21
В ДНР обвинили западные спецслужбы в убийстве Захарченко 0
14:49
"Мам, перейди по ссылке": телефонные мошенники обокрали жительницу Барнаула 0
14:21
Опрос: 70% россиян считают себя счастливыми 0
13:47
СМИ нашли доказательства причастности Петрова и Боширова к спецслужбам 0
13:22
Специалисты нашли способ взломать любой компьютер за пять минут 0
12:46
Пять человек пострадали при столкновении автомобилей ВАЗ на бийской трассе 0
12:23
Суд обязал основателя Cirque du Soleil заплатить $20 млн за полет в космос 0
11:51
Ураган "Флоренс" ослаб до тропического шторма 0
11:21
Порошенко заявил о "победе над Россией" 0
10:49
СМИ: часть китайских банков присоединилась к антироссийским санкциям 0
10:11
ДТП с четырьмя автомобилями произошло на алтайской трассе 1
09:41
ЦБ сравнил влияние пенсионной реформы на экономику России с ЧМ-2018 2
09:11
Жителей Алтайского края приглашают поучаствовать в "Кроссе нации" 0
08:48
Экс-президент Украины Леонид Кучма "ужаснулся" от происходящего в стране 1
08:22
Путин и Абэ побеседовали тет-а-тет во Владивостоке 0
07:50
Грустный праздник: чего ждать от окончания сериала "Универ" 0
07:34
Береги кошелек: как отличить фальшивые 1000 и 5000 рублей от настоящих 2
07:19
Кров студента: самое винтажное общежитие в Барнауле ждет ремонта уже 30 лет 0
07:03
Двухэтажную квартиру с уникальным ремонтом продают в Барнауле за 8,5 млн 2
06:48
Проспект Ленина в Барнауле перекроют на полдня из-за "Кросса Нации-2018" 0
06:32
Два разных человека: фотоподборка людей до и после похудения 4
06:17
Тепло и ветрено: прогноз погоды в Алтайском крае на 15 сентября 0
06:01
Барнаульцы обошли жителей других сибирских городов в рейтинге безопасности 0
05:07
Продажи пикапов УАЗ стартуют в Европе 0
04:15
Сериал "Ходячие мертвецы" продлили на десять лет 0
03:19
Обновленный Volkswagen Golf вернулся на российский рынок 0
02:08
На Украине пожаловались на российских пограничников в Азовском море 0
01:22
Певица Монеточка приняла участие в передаче "Поле чудес" 1
00:13
Соцсеть "ВКонтакте" обновила мобильный видеоплеер 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.