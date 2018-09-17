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Жительница Славгорода украла у нетрезвого мужчины золотую цепь с крестом, но скрываясь, потеряла свою обувь.

"По предварительным данным, утром 13 сентября в городе Славгороде на улице Ленина неизвестная женщина открыто похитила у находившегося в состоянии алкогольного опьянения мужчины (1970 года рождения) золотые цепь с крестом. Украшения злоумышленница сорвала с шеи, после чего быстро скрылась в ближайших дворах, потеряв при этом свою обувь", — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Прибывшие правоохранители составили портрет подозреваемой, после чего смогли установить ее личность. Злоумышленницей оказалась неоднократно судимая горожанка 1980 года рождения, которая лишь недавно освободилась из мест лишения свободы.

Вскоре женщина была задержана. Оказалось, что похищенное имущество стоимостью порядка 10 тысяч рублей она сдала в ломбард. Сейчас имущество изъято.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".