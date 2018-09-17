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Запуск отопления по заявкам начинается в Барнауле, сообщает пресс-центр городской администрации.

Городские власти уточняют, что первые заявки на подачу теплоносителя поступили в профильный городской комитет еще на прошлой неделе от руководителей Перинатального центра, расположенного на улице Попова, и детского сада в проезде Футбольном.

В данный момент на исполнении находится 25 заявок на подачу тепла от детских садов, детских поликлиник и больниц.

По словам зампредседателя городского комитета по энергоресурсам и газификации Сергея Бекетова, в дома горожан тепло до официального начала отопительного сезона также будет подаваться в заявительном порядке.

"Жители многоквартирных домов вправе самостоятельно установить срок начала отопительного сезона, подав соответствующую заявку. Теплоноситель будет подан в соответствии с указанной в ней датой", — уточнил чиновник.