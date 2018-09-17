Фото: vk.com/barneos22

Внедорожник перевернулся на крышу посреди трассы в Алтайском крае после столкновения с фурой.

Фотографии с места ДТП опубликованы в сообществе Barnaul 22. Авария случилась в районе придорожного сервиса "Грань Алтая".

В краевой ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что на данный момент информации о данном происшествии и пострадавших в результате ДТП в ведомстве нет.