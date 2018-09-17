Фото: vk.com/barneos22
Внедорожник перевернулся на крышу посреди трассы в Алтайском крае после столкновения с фурой.
Фотографии с места ДТП опубликованы в сообществе Barnaul 22. Авария случилась в районе придорожного сервиса "Грань Алтая".
В краевой ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что на данный момент информации о данном происшествии и пострадавших в результате ДТП в ведомстве нет.
Комментарии
Внедорожникам нельзя по дорогам общего пользования ездить.
7.09.2018 17:00
- гость -
Внедорожникам нельзя по дорогам общего пользования ездить.
Если бы ездили, так летают по дорогам, и особенно по разделительной..!