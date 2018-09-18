День открытых дверей проведут в школе искусств для жителей Барнаула

23 сентября школа искусств Нагорная (ул. Аванесова,30), открывшаяся в этом году при одноименной галерее, приглашает барнаульцев на день открытых дверей.
День открытых дверей начнется в 12.00 и завершится в 16.00.
Организаторы отмечают, что приехать можно в любое удобное время, присоединиться к мастер-классам можно будет в любой момент.
23 сентября гостей дня открытых дверей ждут:
- открытие выставки педагогов школы (12.00-13.00)
- театрализованная программа "открытый микрофон" от преподавателей театрального направления школы (12.00-13.00)
- открытые бесплатные мастер-классы по живописи от преподавателей школы (13.00 -16.00)
- открытые бесплатные мастер-классы по актерскому мастерству от преподавателей школы (13.00 -16.00)
Вход на день открытых дверей свободный.
Подробности по телефону: 8-963-578-11-78
и в профиле школы в инстаграме @nagornayagallery
Дата события: 23 сентября
Адрес: ул. Аванесова, 30
Комментарии