День открытых дверей проведут в школе искусств для жителей Барнаула

23 сентября школа искусств Нагорная (ул. Аванесова,30), открывшаяся в этом году при одноименной галерее, приглашает барнаульцев на день открытых дверей.

День открытых дверей начнется в 12.00 и завершится в 16.00.

Организаторы отмечают, что приехать можно в любое удобное время, присоединиться к мастер-классам можно будет в любой момент.

23 сентября гостей дня открытых дверей ждут:

открытие выставки педагогов школы (12.00-13.00)

театрализованная программа "открытый микрофон" от преподавателей театрального направления школы (12.00-13.00)

открытые бесплатные мастер-классы по живописи от преподавателей школы (13.00 -16.00)

открытые бесплатные мастер-классы по актерскому мастерству от преподавателей школы (13.00 -16.00)

Вход на день открытых дверей свободный.

Подробности по телефону: 8-963-578-11-78

и в профиле школы в инстаграме @nagornayagallery

Дата события: 23 сентября

Адрес: ул. Аванесова, 30