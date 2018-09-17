Уровень безработицы в России за неделю снизился на 1,5%

По данным Министерства труда России, число безработных граждан страны в период с 5 по 12 сентября сократилось на 1,5%, сообщает "РИА Новости".

"С 5 по 12 сентября 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,5% и составила 662 200 человек", — сообщили в ведомстве.

Наибольшее сокращение численности безработных наблюдалось в том числе в республиках Алтай и Крым, а также в Сахалинской и Вологодской областях.

В Мурманской области и Камчатском крае, напротив, отмечается рост численности безработных.