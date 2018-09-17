Председатель КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге в Госдуме заявил о криминальном беспределе на выборах в Приморском крае и потребовал, чтобы президент Владимир Путин вмешался в ситуацию, пишет РБК.

​"Мы требуем, чтобы президент, который является гарантом Конституции, срочно своим указом создал комиссию. В нее готовы войти депутаты всех фракций Госдумы, члены ЦИК. Потому что тот исполняющий обязанности, который там сидит, по сути дела, проводит уголовные выборы. Мы подготовили материалы для расследования в Следственный комитет, в полицию и прокуратуру. Я переговорил со всеми силовиками, кремлевскими руководителями и Памфиловой. Они, я уверен, откликнутся", — сказал Зюганов.

Он также пообещал 22 сентября провести общероссийскую акцию протеста.

"Тема приморских выборов будет центральной. Сейчас на площади рядом с администрацией во Владивостоке народ требует честных и достойных выборов и реального подсчета", — заявил Зюганов.

"На выборах в Приморье мы получили криминальный беспредел", — подчеркнул он.

По его словам, коммунисты уже собрали протоколы подсчета голосов на избирательных участках и готовы предъявить их в качестве доказательств.

"Мы докажем на любом суде, мы подготовили все иски, в том числе в прокуратуру, Следственный комитет и в ЦИК. У нас есть 100% документы, доказывающие реальные результаты на этих выборах", — заверил Зюганов.



Он также обвинил краевую избирате​льную комиссию в том, что она "всю ночь" фальсифицировала результаты выборов, а в этом ей помогали правоохранительные органы. ​

"Самое удивительное, что была задействована полиция. Они все делали, чтобы сломать выборную кампанию. Просто по 1,5-2 тыс. голосов вкидывали, ликвидировали все голоса, которые были поданы за нашего кандидата", — рассказал Зюганов.​

Как свидетельствуют данные обработки 97,87% бюллетеней, врио губернатора региона от "Единой России" Андрей Тарасенко заручился поддержкой 47,11% избирателей, коммунист Андрей Ищенко набрал 50,37%. Однако после обработки 99,03% протоколов неожиданно лидировать стал Тарасенко с 49,02%. Причем кандидат от власти проигрывал по ходу выборов до 10%.