Порошенко подписал указ о прекращении договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией, сообщает RT.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства. "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией", — говорится в сообщении.

Ранее СНБО Украины поддержал предложение Порошенко не продлевать договор о дружбе с Россией.

В начале сентября Порошенко поручил главе МИД страны не денонсировать договор о дружбе с Россией, а просто не готовить документы о продлении его действия.