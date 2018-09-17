Фото: aur-vesti.ru
Продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле в будущую субботу, 22 сентября, сообщает пресс-центр городской администрации.
Ярмарочные площадки, где горожане смогут приобрести широкий ассортимент продовольственных товаров по сниженным ценам, будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
- Железнодорожный район — проспект Красноармейский, 131 и проспект Ленина, 71;
- Индустриальный район — улица 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район — площадь Народная;
- Октябрьский район — проспект Ленина, 152 и улица Германа Титова, 9;
- Центральный район — проспект Красноармейский, 47а и улица Чайковского, 21.
Телефон для справок: (3852) 37-04-64.
Комментарии
это чтобы не ходили на митинг против пенсионной реформы ???