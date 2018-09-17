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Продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле в будущую субботу, 22 сентября, сообщает пресс-центр городской администрации.

Ярмарочные площадки, где горожане смогут приобрести широкий ассортимент продовольственных товаров по сниженным ценам, будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

Железнодорожный район — проспект Красноармейский, 131 и проспект Ленина, 71;

Индустриальный район — улица 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район — площадь Народная;

Октябрьский район — проспект Ленина, 152 и улица Германа Титова, 9;

Центральный район — проспект Красноармейский, 47а и улица Чайковского, 21.

Телефон для справок: (3852) 37-04-64.