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Компания из Санкт-Петербурга "СПБ-Энерготехнологии" подготовила комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД) для Барнаула. В документе, который состоит из более чем 100 страниц, предложены основные пункты того, как организовать сеть общественного транспорта и дорожное хозяйство. Мы выбрали основные пункты проекта, на которые стоит обратить внимание в сфере общественного транспорта.

В частности, специалисты предлагают оптимизировать маршрутную сеть путем закрытия нескольких автобусных направлений. В настоящее время в городе функционирует развитая маршрутная сеть, включающая в себя 69 автобусных (в том числе 2 сезонных, 15 садоводческих), 3 троллейбусных, 9 трамвайных маршрутов.

Специалисты предлагают сократить маршрут №25 до гипермаркета, уменьшив количество автобусов с 12 до 6. При этом в целях сохранения качества транспортного обслуживания предлагается увеличить количество автобусов №23 с 8 до 18.

Автобусные маршруты № 1 и 108 предлагается закрыть, при этом изменить автобусные маршруты № 57, 24, увеличить количество подвижного состава по маршруту № 32. Среди других предложений — изменения маршрутов №29, 25, 27, 10, 80 и других.

Эксперты пришли к выводу, что наибольшим спросом у барнаульцев пользуются автобусы и маршрутные такси. Самыми загруженными остановками в краевой столице были признаны "Площадь Октября" и "Театр кукол "Сказка" на пересечении проспекта Ленина с улицей Гоголя.

Питерская компания предлагает решить проблемы изношенности трамвайных путей в городе с помощью полной замены их на бесшпальные. Архитекторы предлагают перекладку трамвайных линий на мосту около торгового центра "Пионер" для увеличения пропускной способности на данном участке Барнаула. Проектом предполагается строительство трамвайных путей с разворотным кольцом в районе проспекта Красноармейского и развязки на улице Мамонтова, а также в новых микрорайонах города — по улице Балтийской до Попова.

Предлагается строительство троллейбусных линий и продление троллейбусного маршрута по улице Павловский тракт до пересечения с улицей Звездной.

Эксперты также указывают на изношенность автопарка в Барнауле и говорят о необходимости его обновления.

КСОДД — составная часть Генплана. Она должна дать представление о том, как городу менять дорожную инфраструктуру, чтобы снизить аварийность и увеличить пропускную способность улиц, а также улучшить экологию. По сути, это научно-исследовательская работа, итогом которой должны стать конкретные обоснованные предложения (где и почему нужно установить светофор, построить развязку, расширить проезжую часть и т. д.). Разработку КСОДД комментировал сити-менеджер краевой столицы Сергей Дугин, который указал на то, что схема позволит повысить пропускную способность на улично-дорожной сети города, увеличить скорость транспортного потока, повысить безопасность дорожного движения.