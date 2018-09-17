Памфилова признала выборы в Приморье состоявшимися

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что нет сомнений в том, что выборы в Приморье состоялись, однако предстоит еще признать их результаты, сообщает "Интерфакс".

"То, что выборы состоялись — в этом нет никаких сомнений. Нет никаких оснований считать, что они не состоялись... Другое дело, признаем ли мы их результаты или не признаем в целом или по отдельным участкам", — сказала Памфилова журналистам в понедельник.

"Признаем ли кого-то победителем — этот вопрос остается пока открытым до того, как все факты нами будут тщательно изучены, проанализированы, сделаны выводы", — пояснила Памфилова.

Как сообщалось ранее, накануне в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у соперника — врио губернатора единоросса Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%). Однако при обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчета 99,1% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко.

Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. Ищенко также объявил голодовку.

Памфилова заявила, что Центризбирком не будет подводить итоги выборов до рассмотрения жалоб, а Приморский ЦИК пообещал подвести итоги не позднее 22 сентября.