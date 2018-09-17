Актер погиб на репетиции драки на съемках сериала "Смерш"

Следователи в Ярославской области допрашивают членов съемочной группы, в том числе актера Алексея Макарова, в рамках расследования гибели их коллеги в ходе съемок фильма о войне, сообщает "Интерфакс".

"По факту смерти мужчины на съемках телесериала "Смерш" возбуждено уголовное дело. 14 сентября на съемках фильма в городе Тутаеве 50-летний мужчина, предположительно, получил удар в висок во время репетиции сцены массовой драки. В больнице он скончался", — говорится в сообщении СК России.

Отмечается, что в качестве свидетелей допрашиваются члены съемочной группы, в том числе Макаров, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти пострадавшего.

Имени погибшего и статью УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, в ведомстве не уточнили.

"Смерш" — сокращение от "Смерть шпионам!" — службы контрразведки в военные годы в СССР.