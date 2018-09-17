Экспортеры продукции из Алтая получат государственную поддержку

По итогам 4 квартала 2017 года и первого полугодия 2018 года размер субсидий алтайским предприятиям-экпортерам составил более 69 миллионов рублей, сообщает Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Данную государственную поддержку предприятия региона получат в соответствии с постановлением правительства РФ. Таким образом будет осуществлена компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным транспортом.

"Стоит отметить, предприятия-экспортеры Алтайского края проявили наибольшую активность в участии в реализации данного постановления. Из 66 одобренных в целом по стране заявок за указанный период — 30 принадлежат 21 организации Алтайского края. Основные получатели поддержки — зерноперерабатывающие предприятия", — отметили в управлении.

Также сообщается, что в настоящее время правительством РФ решается вопрос о выделении дополнительного бюджетного финансирования для данного механизма субсидирования логистических затрат на отгрузки российских экспортеров продукции АПК, осуществленные в 4 квартале 2017 года и в 2018 году, которые остались неохваченными господдержкой, а в 2019 году на эти цели будет предусмотрено не менее 1 млрд. рублей.

В управлении напомнили, что в соответствии с поручениями Минсельхоза России и в рамках реализации программы губернатора Алтайского края Виктора Томенко к 2024 году поставлена задача увеличить экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия из региона в 2,5 раза — до 450 миллионов долларов США. Для достижения данных показателей будет предусмотрена государственная поддержка из федерального бюджета и софинансирование из краевого. В настоящее разработана региональная составляющая федерального проекта "Экспорт продукции АПК", проект данного документа проходит процедуру согласования в Министерстве сельского хозяйства РФ.