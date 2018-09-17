В Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова с официальным визитом побывала делегация Яньшаньского университета КНР в составе первого проректора, деканов машиностроительного, информационных технологий и филологического факультетов.

Стороны договорились о реализации совместных образовательных магистерских программ подготовки специалистов сферы IT и машиностроительной отрасли. Проректоры двух вузов подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве. В рамках подписанного документа планируется расширить область научных исследований и проведение научно-технических проектов.

"Мы уже определились с тематикой совместных публикаций, с участием в совместных грантовых программах", – отметил проректор по стратегическому развитию, научной и международной деятельности АлтГТУ Евгений Зрюмов.

Более 20 лет между университетами действует договор о сотрудничестве, в рамках которого организуются академические обмены преподавателями, курсы повышения квалификации и языковые курсы для студентов. Возможно, уже в следующем учебном году вузы будут обмениваться студентами-магистрантами, обучающимися по программам факультета специальных технологий и факультета информационных технологий АлтГТУ.

Руководитель китайской делегации Чжан Фучэн также выразил уверенность, что выстроенные за долгие годы взаимоотношения будут развиваться дальше и позволят расширить сотрудничество уже по совместной подготовке магистрантов и аспирантов.

"Также мы бы хотели организовать совместное образование по специальности "интеллектуальное машиностроение", – отметил Чжан Фучэн.