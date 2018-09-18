Фото: w-dog.ru

Осадки покинут территорию Алтайского края во вторник, 18 сентября, после чего в регионе начнется период сухой и благоприятной погоды.

Дожди в регионе еще возможны в начале дня местами в восточных и предгорных районах.

Дневные температуры, согласно данным алтайского ЦГМС, составят +11...+16 градусов.

Ветер будет северный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров.

В Барнауле без осадков. Днем в краевой столице температуры составят +12 ...+14 градусов. Ветер будет северный, 3-8 метров в секунду.

Напомним, что с 18 сентября до конца рабочей недели на районы Алтайского края будет оказывать влияние антициклон, который отметится погодой без дождей и потеплением.