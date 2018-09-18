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Стало известно, где в Барнауле могут построить в ближайшие годы велодорожки

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Ранее о необходимости велодорожек высказывался глава города Сергей Дугин

Фото: unanews.ru

Компания из Санкт-Петербурга "СПБ-Энерготехнологии" подготовила комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД) для Барнаула. В документе, который состоит из более чем 100 страниц, предложены три участка города, где можно проложить велодорожки.

Как следует из исследований, перспективная велосипедная сеть призвана обеспечить жителей города возможностью осуществлять перемещения по всей её территории с максимальным комфортом и безопасностью. Предполагается, что на протяжении каждого веломаршрута конструкция проезжей части и пешеходной зоны позволит дополнительное устройство велосипедных дорожек — как обособленных, так и совмещенных с тротуаром или пешеходной дорожкой. Строительство велодорожек возможно за счет сокращения ширины зеленых зон либо пешеходных дорожек.

В частности, питерцы предлагают организовать велодорожку по нечетной стороне проспекта Ленина от проспекта Космонавтов до площади Октября, а далее по бульвару до улицы Пушкина.

Второй отрезок для велодорожек разработчики предлагают мэрии организовать на улице Попова с двусторонним движением по нечетной стороне. При этом если не получится, то нужно будет сделать две односторонние обособленные велодорожки по обеим сторонам Попова за счет использования газона. Еще организовать велодорожку предлагают на улице Молодежной, Социалистическом проспекте.

На Павловском тракте велодорожку предлагают организовать на нечетной стороне. Отмечается, что расчетная скорость движения составит 15 км/ч. Ширина проезжей части однополосной для одностороннего движения: 0,75−1 метр. Ширина проезжей части двухполосной со встречным движением — 2 метра.

Ранее о необходимости строительства в городе велодорожек высказывался глава Барнаула Сергей Дугин. В 2015 году с идеей создания велодорожки на центральной аллее Ленинского проспекта выступал известный архитектор Александр Деринг. Тогда он предлагал выделить для движения на велосипеде отдельную дорожку посередине аллеи, а для пешеходов – справа и слева от велодорожки. Впрочем, сами велосипедисты раскритиковали эту инициативу.

В частности, потому что ПДД запрещают движение по проезжей части при наличии велодорожки (п. 24.2 ПДД РФ). То есть велосипедистам формально жизнь будет усложнена, а цель велодорожки — упростить передвижение на велосипеде и обезопасить велосипедиста. Кроме того, существуют сложности с перекрестками. Если на них нарисовать отдельно велодорожку, то водители будут вынуждены при повороте с Ленинского проспекта на пересекающие улицы останавливаться на велосипедной дорожке, что строго запрещено правилами ПДД.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

18.09.2018 07:14
- гость -

Хорошее дело:от Попова-Солнечной Поляны до Набережной на велосипеде)

0  0
18.09.2018 07:19
- гость -

питерцы предлагают организовать велодорожку по нечетной стороне проспекта Ленина от проспекта Космонавтов до площади Октября, а далее по бульвару до улицы Пушкина.

зачем???
90% хрустов и так там с велов не слазят, а проезжают.

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