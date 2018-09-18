Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 87 квадратных метров продают в центре Барнаула за 6,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье расположено на шестом этаже кирпичного дома по улице Короленко. "Закрытая территория. Парковочное место входит в стоимость. Видеонаблюдение. Ворота на кнопке. Кухня-гостиная 33 метра. Балкон. Спальня. Детская. Гостевая. Два санузла. В спальне эркер. Толстенные стены и перекрытия. Большой коридор. Хороший ремонт", — отмечает автор объявления.

Продавец акцентирует внимание на том, что в квартире очень тихо, а дом расположен в удобном для жизни месте.