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Квартиру с эркером и "толстенными" стенами продают в Барнауле за 6,5 млн

, ИА "Амител"
Жилье площадью 87 квадратных метров находится в центре города на улице Короленко

Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 87 квадратных метров продают в центре Барнаула за 6,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье расположено на шестом этаже кирпичного дома по улице Короленко. "Закрытая территория. Парковочное место входит в стоимость. Видеонаблюдение. Ворота на кнопке. Кухня-гостиная 33 метра. Балкон. Спальня. Детская. Гостевая. Два санузла. В спальне эркер. Толстенные стены и перекрытия. Большой коридор. Хороший ремонт", — отмечает автор объявления.

Продавец акцентирует внимание на том, что в квартире очень тихо, а дом расположен в удобном для жизни месте.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

18.09.2018 07:59
- гость -

Судя по вываливающемуся лючку под ванной вся инженерия квартиры в подобном состоянии

0  0
18.09.2018 08:22
- гость -

лимона на 1,5 загрубили.

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