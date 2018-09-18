Древнее Бийска: как выглядит и чем живет самое старое село на Алтае

Фото: Артем Кузнецов

В Алтайском крае, как известно, насчитывается более 1000 населенных пунктов. Каждый из них имеет свою неповторимую историю, выдающихся жителей, колоритную природу и т. д.

Между тем широко распространено мнение, что первые поселения в регионе стали появляться только в начале 18 века. По крайней мере, традиционная точка зрения говорит о том, что освоение Алтая началось после того, как для защиты от воинственных кочевников-джунгар были сооружены Бикатунская (1709 год) и Белоярская (1717 год) крепости.

Впрочем, портал Amic.ru отыскал на карте Алтайского края село, дата основания которого — 1656 год — кажется и вовсе несколько неправдоподобной. Речь о селе Бор-Форпост Волчихинского района.

При этом стоит иметь в виду, что заселение русскими Верхнего Приобья и предгорий Алтая началось как раз во второй половине XVII века. Собственно, и само название, которое дословно можно было бы перевести как "военное укрепление рядом с сосновым лесом", указывает на древнее происхождение топонима. Не исключено, правда, что "форпост" в данном случае указывает на другую особенность села — как места, где происходил активный обмен товарами со всей округи (своеобразный аналог ярмарки).

Корреспондент ИА "Амител" решил на месте посмотреть, что собой представляет село, чей возраст насчитывает более 350 лет.

Подробный текст о вояже на юго-запад края читайте в среду на Amic.ru.