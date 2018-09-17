‍Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал "фейком" заявления российских властей об украинском происхождении ракеты, из которой был сбит пассажирский Boeing над Донбассом в 2014 году, сообщает "Интерфакс-Украина".

По мнению Турчинова, таким образом российские власти пытаются "прикрыть свое преступление, которое уже доказано официальным следствием и независимыми экспертными группами".

Ранее на брифинге начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Николай Паршин сообщил, что ракета зенитно-ракетного комплекса "Бук", которой был сбит малазийский Boeing рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 году, а после ее отправили на Украину, откуда она больше не возвращалась на территорию России.

Эти сведения, как объяснило российское Минобороны, были получены на основании бортового номера ракеты. Он установлен по серийным номерам сопла и двигателя ракеты, представленным Международной следственной группой (JIT). Использовались и архивные документы Долгопрудненского предприятия, которые имели гриф "Совершенно секретно", пишут "Ведомости".

Минобороны России также заявило, что видео перемещений "Бука" из России на Украину, которые использовала в расследовании JIT, были сфальсифицированы. Такой вывод сделан по итогам анализа, проведенного "российскими экспертами, обладающими высокой квалификацией". Они пришли к выводу, что в роликах нарушается закон перспективы, а также неправильное освещение объектов, что говорит о монтаже.