Депутат Наталья Поклонская, назначенная на пост главы комиссии Госдумы по доходам в октябре 2016 года, назвала прогнозируемым решение партии "Единая Россия" выдвинуть депутата Отари Аршбу на пост новой объединенной комиссии, сообщает "РИА Новости".

"Сегодняшнее заседание фракции вполне прогнозируемое. Ничего неожиданного и такого спонтанного я не услышала. Я пришла поздравить Отари Ионовича", — сказала Поклонская.

Она заявила, что не будет предъявлять претензий на этот пост. Также она сообщила, что будет работать в рамках своих полномочий вне зависимости от состава и руководства комиссии.

Ранее стало известно, что президиум фракции "Единая Россия" выбрал Отари Аршбу кандидатом на пост главы объединённой думской комиссии по доходам, этике и мандатам.

13 сентября комитет Госдумы по контролю и регламенту принял решение объединить комиссию по этике, возглавляемую Аршбой, и комиссию по контролю за доходами, управляемую Поклонской.