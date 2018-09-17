Житель Брянской области снял на видео, как спас старушку от избиения

В минувшее воскресенье в городе Клинцы мужчина зашел в подъезд жилого дома, постучал в чужую квартиру и без разговоров напал на открывшую 88-летнюю жительницу, вытащив ее во двор, сообщают "Вести".

Женщина кричала. Самостоятельно дать отпор мужчине она не могла. Соседи, как отмечается, тоже предпочли не вмешиваться.

На помощь пришел молодой человек, услышавший крики. Он несколько раз ударил мужчину и проводил женщину в подъезд.

Свои действия защитник снимал на камеру, объясняя это тем, что видео может потребоваться полицейским.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую, у нее оказались выбиты зубы, сломаны ребра и травмирована голова. По словам очевидцев, "держится она молодцом".

Полицейские задержали преступника.