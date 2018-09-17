Эрдоган отправил тяжелую технику в Идлиб накануне встречи с Путиным

Турция отправила в сирийский Идлиб самую большую за последнее время партию тяжелого вооружения, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на Hürriyet.

Это произошло накануне встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным.

Конвой из 50 транспортных средств, перевозивших танки и другую бронетехнику, прибыл в город Джиср эш-Сугур, где располагается один из 12 наблюдательных пунктов турецкой армии в этом регионе. По сообщению "РИА Новости", президент Турции объясняет укрепление вооруженных сил в Идлибе необходимостью защиты мирного населения.

Северо-западная провинция на данный момент является последним крупным регионом Сирии, который контролирует вооруженные отряды оппозиции. По заявлениям Москвы и Дамаска, там держат оборону не только повстанцы, но и боевики различных террористических группировок, регулярно атакующие сирийские правительственные войска.

Путин 17 сентября встретился с президентом Турции в Сочи, чтобы обсудить сложившуюся в Идлибе ситуацию.