Российский след нашли США в убийстве брата Ким Чен Ына

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия помогала спецслужбам Северной Кореи в убийстве Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына, передает ТАСС.

"Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее", — сказала Хейли на заседании Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Пхеньяна.

Кроме того, по словам Хейли, США также располагают свидетельствами "последовательных и широкомасштабных" нарушений Россией санкций ООН против КНДР. Предполагается, что Москва помогала Северной Корее "незаконно покупать нефтепродукты".

Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура. На коже мужчины были обнаружены следы запрещенного международной конвенцией о химическом оружии яда VX. В связи с этим убийством США наложили на КНДР санкции. Северокорейские власти свою вину отрицают и называют причиной убийства заговор врагов республики.