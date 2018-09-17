Законопроект о возрождении в России заготовительных контор внесен в ГД

В Госдуму внесли законопроект о возрождении заготовительных контор, где можно будет за деньги сдать собранные в лесу ягоды и грибы, сообщили в пресс-службе председателя профильного комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, передает ТАСС.

"Законопроект предполагает возрождение заготовительных контор, куда граждане смогут прийти и за деньги сдать собранные в лесу ягоды и грибы. При этом в статье 217 Налогового кодекса России уже четко прописано, что доход от ягод, грибов и других лесных богатств, которые собрали граждане, не подлежит налогообложению", — заявил Николаев.

Он отметил, что в 90-е годы работало более 18 тыс. заготовительных контор, а после принятия Лесного кодекса их осталось 715.

Николаев добавил, что в настоящее время используется всего от 1,5% до 3% эксплуатационных запасов лесных даров, а спрос на экологически чистую продукцию растет.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам с 2019 года свободно собирать валежник для собственных нужд.