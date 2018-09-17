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Россия передала Нидерландам новые данные по расследованию крушения MH17

, ИА "Амител"
"Сегодня эти материалы переданы представителю нидерландской стороны", - рассказал представитель Генпрокуратуры

Фото: riafan.ru

Генпрокуратура России передала Нидерландам новые данные о расследовании крушения малайзийского Boeing рейса MH17, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, сообщает "РИА Новости".

"В Генпрокуратуре России изучены поступившие из СК материалы исполненного запроса о правовой помощи Национальной прокуратуры Королевства Нидерландов в связи с расследованием катастрофы малайзийского самолета Boeing рейса МН17. Сегодня эти материалы переданы представителю нидерландской стороны", — рассказал Куренной. 

Ранее Минобороны России сообщило, что ракета, сбившая в Донбассе в 2014 году малайзийский Boeing, летевший рейсом МН17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР.

Международная следственная группа, занимающаяся расследованием крушения MH17, заявила, что приняла во внимание информацию, представленную Минобороны России.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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