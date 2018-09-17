Путин рассказал о принятых решениях по Идлибу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом им удалось выйти на серьезное и согласованное решение по Идлибу, сообщает "РИА Новости".

"Мы, в частности, сосредоточились на положении дел в провинции Идлиб, с учетом наличия там крупных формирований боевиков и их инфраструктуры. В ходе сегодняшних переговоров, сегодняшних консультаций нам удалось выйти на серьезные решения, продвинуться в решении острой проблемы, выйти на согласованные решения", — сказал Путин по итогам переговоров с Эрдоганом в Сочи.