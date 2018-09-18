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Физики не нашли следов других измерений в гравитационных волнах

, ИА "Амител"
Сегодня у ученых нет единого мнения о том, является наша Вселенная четырехмерной или же измерений больше

Фото: mobilmusic.ru

Наблюдения за последствиями слияния двух пульсаров помогли ученым найти первые надежные намеки на то, что гравитационные волны распространяются в четырехмерном пространстве, и что "лишние" измерения отсутствуют, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

"Существуют десятки альтернативных теорий, дополняющих теорию относительности и объясняющих природу темной материи и темной энергии, включающие в себя дополнительные измерения. Если они существуют, то они могут взаимодействовать с гравитационными волнами и ослаблять их", — объясняет Мая Фишбах из университета Чикаго (США).

Калейдоскоп Вселенной

Сегодня у ученых нет единого мнения о том, является наша Вселенная четырехмерной или в ней гораздо больше измерений, часть из которых мы не видим по разным причинам. Существование этих измерений, как надеются физики, поможет "примирить" теорию относительности и квантовую физику и создать теорию квантовой гравитации, объясняющую, что происходит внутри черных дыр.

К примеру, теория суперструн постулирует, что Вселенная изначально родилась десятимерной и обладала одним временным и девятью пространственными измерениями. Часть сторонников этой теории считают, что "лишние" шесть измерений схлопнулись и замкнулись сами на себя. Другие физики полагают, что наша четырехмерная Вселенная является лишь частью многомерной мультивселенной (мультиверса), а остальные шесть измерений мы не можем увидеть и изучить.

Постройка и успешный запуск гравитационных детекторов LIGO и ViRGO, как отмечают Фишбах и ее коллеги, дали ученым первый шанс на проверку этих теорий, наблюдая за тем, как распространяются гравитационные и электромагнитные волны от одних и тех же объектов в космосе.

Первая реальная возможность для проведения подобных экспериментов появилась в августе прошлого года, когда обе обсерватории и десятки "обычных" телескопов зафиксировали вспышку GW170817, возникшую в далекой галактике в результате слияния двух нейтронных звезд.

Используя данные, полученные в ходе этих наблюдений, Фишбах и ее коллеги проверили несколько популярных теорий, минимально расширяющих теорию относительности Эйнштейна и предполагающих существование одного или нескольких параллельных измерений, с которыми будут взаимодействовать гравитационные волны.

Тайны мироздания

В целом, подобная "многомерная" Вселенная должна вести себя так же, как и "обычное" трехмерное мироздание. С другой стороны, гравитационные волны в ней будут затухать быстрее, чем во "вселенной Эйнштейна", так как они будут терять дополнительные порции энергии на взаимодействие с "лишними" измерениями.

Соответственно, существование подобных измерений можно проверить, если точно знать расстояние до источника гравитационных волн и то, с какой скоростью они должны затухать в трехмерном и многомерном пространстве. С предшественниками GW170817 подобную проверку провести было невозможно, так как их точное положение было неизвестно.

Вычислив расстояние до нейтронных звезд по их предсмертному световому "крику", Фишбах и ее коллеги просчитали скорость, с которой угасали гравитационные волны по мере их движения к Земле, и определили число измерений, используя два разных набора ключевых космологических констант.

И в том, и в другом случае, как отмечают космологи, их число оказалось равным или близким к четырем. Это говорит о том, что "лишние" измерения отсутствуют — мы живем в трех пространственных и в одном временном измерении, чье поведение идеально описывается теорией относительности.

Как отмечает Фишбах, эти наблюдения "закрывают" большую часть, но не все альтернативы выкладкам Эйнштейна. Детекторы LIGO и ViRGO пока не обладают достаточной чувствительностью для того, чтобы "видеть" следы параллельных миров в поляризации гравитационных волн. Их последующие обновления и замеры "закрученности" колебаний пространства-времени помогут ученым найти окончательный ответ на этот вопрос.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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