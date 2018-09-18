Прозрачный туалет с искусственным затемнением поразил соцсети

В сети набирает популярность ролик из Австрии, где в одном из столичных заведений установили стеклянные двери в уборной, сообщает "Пятый канал".

Посетители венского Cafe Diglas должны быть готовы столкнуться с необычным устройством туалетной комнаты. Дело в том, что двери здесь выполнены из "умного стекла", неправильное обращение с которым может оставить человека в крайне неудобном положении на глазах у других людей.

Отмечается, что прозрачная дверь мгновенно преображается, стоит только повернуть ручку. Это связано со стеклом, выполненным из галогенида серебра, молекулы которого позволяют свету проходить, когда напряжение отключается, его молекулы рандомизируются для поглощения большего количества света, делая стекло полупрозрачным.

Единственное, что требуется от посетителей заведение — это закрыть дверь и повернуть ручку. Главное — чтобы электричество не отключили во время пребывания там очередного поклонника новомодных туалетов.