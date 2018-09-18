Постпредство США при ООН опровергло сообщения о том, что глава американской миссии Никки Хейли на заседании Совбеза якобы заявила о причастности России к убийству Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает "РИА Новости".

По словам пресс-секретаря постпредства Джона Дигори, цитата в СМИ неверная. "Она сказала следующее: "Когда Северная Корея убила Ким Чен Нама с использованием смертоносного нервного-паралитического вещества, Соединенные Штаты перешли на усиление контроля с помощью ООН за потоком химического и биологического вооружения Северной Кореи", — сказал дипломат.

Хейли отметила, что Россия согласилась с американской стороной в Совбезе, но "отступила и снова заблокировала доклад комиссии по санкциям".

Ранее США обвинили Россию в нарушении санкций против КНДР. Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года.