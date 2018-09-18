Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко заявил, что Работа американских компаний в России оказалась под угрозой полной остановки, сообщает "РИА Новости".

"Главная озабоченность компаний — это санкции, и не только те, которые уже существуют, но угроза дополнительных санкций, которые могут быть", — заявил Родзянко.

"Санкции фактически заставили бы все американские компании уйти из России, потому что они запрещают работу с банковскими системами, транспортировку железными дорогами и запрещают покупать газ, то есть производство в России становится де-факто невозможным", — пояснил он.

Родзянко уточнил, что "пока это лишь угроза, но она существует и висит в воздухе". При этом, по его словам, в настоящее время "бизнес продолжает работать и расти — и даже инвестировать в Россию".

8 августа США пообещали ввести в отношении России новый пакет санкций.