США возложили на Сирию вину за сбитый российский Ил-20

Российский самолет Ил-20 был сбит сирийскими силами ПВО при попытке отразить ракетный обстрел со стороны Израиля, сообщает CNN со ссылкой на источник в правительстве США, пишет "Коммерсант". Другой источник сообщил телеканалу, что за ударами по сирийской провинции Латакия стоит Израиль.

Официальный представитель Пентагона заявил, что США непричастны к ударам по Сирии. Кто за ними стоит, он говорить отказался.

Ранее Минобороны России сообщило, что российский военный самолет ИЛ-20 с 14 военнослужащими на борту перестал выходить на связь в 23:00 17 сентября. Он находился над Средиземным морем, в 35 км от побережья Сирии. О судьбе экипажа ничего не известно.

Минобороны отмечало, что самолет пропал с радаров во время атаки израильских истребителей F-16 по сирийским объектам в Латакии. В армии обороны Израиля эту информацию комментировать отказались. Кроме того, российское ведомство сообщило, что во время пропажи российского самолета были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата Auvergne.