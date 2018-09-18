Телеканал "Звезда" со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщил, что разведывательный самолет Ил-20 с экипажем из 14 человек перестал выходить на связь над Средиземным морем во время возвращения на авиабазу Хмеймим. Самолет находился в 35 километрах от берега.
"Отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия", — говорится в сообщении телеканала.
Сообщается, что радиолокационные системы РФ зафиксировали также пуски ракет с находившегося в районе пропажи французского фрегата Auvergne.
Судьба экипажа неизвестна. Организована поисково-спасательная операция.
Комментарии
Ну и какой ответ будет? Подозреваю, что кроме озабоченности и громких слов об ответе, ответить нечем)))
Доразведывался разведчик, соболезнования семьям, ответ будет в виде запрета на ввоз французского вина и израильских овощей
Понты кровавого полковника дорого обходятся. Не ему, конечно
я правильно понимаю что громогласно заявленное решение об праве уничтожать источники огня реализовано не было...
18.09.2018 09:08
- гость -
я правильно понимаю что громогласно заявленное решение об праве уничтожать источники огня реализовано не было...
Так источник не установлен. Или F-16 ВВС Израиля, или фрегат французов. А всех подряд мочить - на долго даже Вовки не хватит)))
Сирийские ПВО можно поздравить с серьёзным успехом, ведь они оснащены российским оружием, надежным российским вооружением и теперь оно, как видно, в надёжных руках
Вранье всё это. Никаких российских войск в Сирии давно нет, все выведены ещё после третьей победы над террористами. Я сам по телевизору слышал.
Опять не простим?
После атаки турции - запретили ввоз помидор, после атаки израиля - запретим евреев?
Россию очередной раз поимеют, а в ответ только говорящая голова Пескова, даст коммент и все? Когда Россия начнет отвечать?