Телеканал "Звезда" со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщил, что разведывательный самолет Ил-20 с экипажем из 14 человек перестал выходить на связь над Средиземным морем во время возвращения на авиабазу Хмеймим. Самолет находился в 35 километрах от берега.

"Отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия", — говорится в сообщении телеканала.

Сообщается, что радиолокационные системы РФ зафиксировали также пуски ракет с находившегося в районе пропажи французского фрегата Auvergne.

Судьба экипажа неизвестна. Организована поисково-спасательная операция.