Медведев заявил об усилении ответственности водителей за нарушение ПДД

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения (ПДД) усилят в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает "РИА Новости".

Об этом глава кабмина заявил в понедельник, 17 сентября, на заседании президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

Упор сделают на профилактике нарушений, оснащении профильных служб передовым оборудованием и техническими средствами контроля.

"Важно, чтобы планы по развитию дорожной сети были увязаны с долгосрочным пространственным развитием страны", — подчеркнул Медведев.

По словам премьера, объем финансирования проекта с учетом всех источников составит несколько триллионов рублей.