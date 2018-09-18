Медведев заявил об усилении ответственности водителей за нарушение ПДД

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения (ПДД) усилят в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает "РИА Новости".
Об этом глава кабмина заявил в понедельник, 17 сентября, на заседании президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.
Упор сделают на профилактике нарушений, оснащении профильных служб передовым оборудованием и техническими средствами контроля.
"Важно, чтобы планы по развитию дорожной сети были увязаны с долгосрочным пространственным развитием страны", — подчеркнул Медведев.
По словам премьера, объем финансирования проекта с учетом всех источников составит несколько триллионов рублей.
Комментарии
может пора уже неприкасаемых разнеприкасамить и сразу нарушений будет в разы меньше, а то что-то неотвратимость наказания у нас далеко не для всех
Димон, где объяснительная, по поводу отсутствия 2 недели на рабочем месте, согласно ТК РФ гнать тебя надо с должности
может пора уже неприкасаемых разнеприкасамить и сразу нарушений будет в разы меньше,
в рамках неофеодального режима это фантастика ))