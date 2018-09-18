Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ прекратил голодовку

Кандидат на пост губернатора Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко прекратил объявленную ранее голодовку, сообщает RT.

Об этом сообщил соратник коммуниста Максим Чихунов в своем Facebook: "По решению Андрея Ищенко голодовка снята. Кремль услышал жалобы, ЦИК, СК, прокуратура начали проверку".

Ранее Центризбирком России взял тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в регионе. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что итоги будут подведены после рассмотрения всех жалоб.

После обработки более чем 95% бюллетеней во втором туре Ищенко получал 51,61% голосов избирателей. Обработка 99,03% бюллетеней показала, что кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко его обогнал. После этого Ищенко объявил голодовку.