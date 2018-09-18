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Медведев уточнил условия для лишения компаний права управлять домами

, ИА "Амител"
"Их задача - чтобы в квартирах всегда был свет, тепло, вода", - сказал премьер

Фото: social.rusvesna.su

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором содержатся условия для лишения компаний права управлять домами, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что право управлять компании могут утратить в случае повторных нарушений в течение года. По словам Медведева, участились случаи, когда люди платят за услуги управляющей компании, но в итоге остаются без тепла или света. Такие ситуации он назвал неприемлемыми.

"Их задача — чтобы в квартирах всегда был свет, тепло, вода", — сказал премьер.

"За всеми этими фактами жилищные инспекции должны следить очень внимательно. Ну и, конечно, следить за заключением договоров со всеми сервисными службами, которые обслуживают лифты, газовое оборудование, следить за своевременной оплатой услуг", — сказал Медведев.

В случае если произошла авария, управляющая компания должна ее ликвидировать максимально быстро, добавил премьер.

Курирующий вопросы строительства вице-премьер Виталий Мутко уточнил, что нарушения, за которые компанию могут лишить права, касаются эксплуатации лифтов, испытания отопительных систем, состояния систем газового оборудования. УК может также лишиться права из-за задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев.

Кроме того, Мутко сказал, что управлять работой региональных жилищных инспекций теперь будет Минстрой. Сейчас эти инспекции находятся в подчинении региональных министерств ЖКХ или вице-губернаторов.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

18.09.2018 09:17
- гость -

никак грядет передел рынка предоставления услуг жкх ))

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