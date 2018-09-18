Израиль отказался комментировать пропажу российского Ил-20

Израильские военные отказались комментировать заявление Министерства обороны России о налете ВВС Израиля на Сирию, во время которого пропал российский самолет Ил-20 с военнослужащими на борту, сообщает "РИА Новости".

"Мы не комментируем сообщения из-за рубежа", — сказала сотрудница пресс-службы армии обороны Израиля, взяв перед этим паузу для консультации с начальством.

Ранее Минобороны РФ заявило, что 17 сентября около 23.00 при возвращении на авиабазу Хмеймим в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Военное ведомство отметило, что Ил-20 пропал с радаров в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Также Минобороны заявило, что в это же время российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с французского фрегата.

По данным МО РФ, на борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба пока неизвестна.