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Израиль отказался комментировать пропажу российского Ил-20

, ИА "Амител"
На борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба пока неизвестна

Фото: estate.lowpricemall.ru

Израильские военные отказались комментировать заявление Министерства обороны России о налете ВВС Израиля на Сирию, во время которого пропал российский самолет Ил-20 с военнослужащими на борту, сообщает "РИА Новости".

"Мы не комментируем сообщения из-за рубежа", — сказала сотрудница пресс-службы армии обороны Израиля, взяв перед этим паузу для консультации с начальством.

Ранее Минобороны РФ заявило, что 17 сентября около 23.00 при возвращении на авиабазу Хмеймим в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Военное ведомство отметило, что Ил-20 пропал с радаров в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Также Минобороны заявило, что в это же время российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с французского фрегата.

По данным МО РФ, на борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба пока неизвестна.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

18.09.2018 09:53
- гость -

Из очередного своего позора будут создавать очередной международный скандал...

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