Медведев рассмотрел бюджет национальной программы "Цифровая экономика"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума по стратегическому развитию и национальным проектам рассмотрел проект паспорта нацпрограммы "Цифровая экономика", пишет РБК.

Как сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков по итогам совещания, общий объем средств, которые планируют потратить в 2019-2024 годах на развитие нацпрограммы, — 2,16 трлн рублей.

"Сейчас мы закладываем порядка 2 трлн рублей. 1,08 трлн — это дополнительные бюджетные средства, мы рассчитываем как минимум на такую же сумму по внебюджетным источникам", — сказал Носков.

В нацпрограмму войдут федеральные проекты "Нормативное регулирование", "Информационная инфраструктура", "Кадры и образование", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое госуправление".

По словам Медведева, на цифровую экономику в ближайшие несколько лет планируется направить очень значительную сумму. "Из всех источников это несколько триллионов рублей. Нужно будет обсудить окончательно по цифрам, что там и как получается", — заявил Медведев.