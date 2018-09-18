Километровые пробки образовались в центре Барнаула из-за троллейбуса

Утро вторника, 18 сентября, началось для барнаульцев с огромной пробки в центре краевой столицы.

Согласно данным сервиса "Яндекс Пробки", затор длиной 1,5 км образовался на проспекте Ленина — от пересечения с улицей Горно-Алтайской и практически до пересечения с улицей Кулагина. По информации, появившейся на сервисе, причиной стал сломанный троллейбус.

Также полуторакилометровые пробки образовались на примыкающих к проспекту Ленина улицах Северо-Западная и Матросова. Не получается объехать затор и по улице Красный Текстильщик — более 200 метров практически стоячих автомобилей, начиная от места выезда на Ленинский.

Кроме того, на Матросова в районе пересечения с улицей Юрина произошло ДТП, что привело, по сути, к двойной пробке на улице — полтора километра после Юрина и полкилометра до Юрина.

Сервис оценивает утреннюю ситуацию на дорогах Барнаула в 7 баллов.