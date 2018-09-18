Фото: vk.com/la_altay
Поиски 32-летнего Александра Аброськина из Новоалтайска ведут волонтеры — местонахождение мужчины неизвестно с 7 сентября.
Как отмечается в ориентировке, распространяемой поисковым отрядом "Лиза Алерт", особой приметой пропавшего является татуировка на левой руке.
Приметы: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, стрижка короткая, глаза серо-голубые.
Одежда: черная рубашка в светлую полоску, синие джинсы, черные туфли.
Комментарии
Сейчас такая примета у каждого второго молодого, если не первого.