Фото: barnaul.org

Реконструкцию сквера Кири Баева начали в Барнауле по поручению главы города Сергея Дугина, сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.

Работы в сквере, расположенном на площади Текстильщиков (пересечение улицы Пионеров и проспекта Калинина), проводит ООО "Стройком".

Здесь демонтируют старое асфальтовое покрытие, тротуарную плитку и фонтан, пришедший в негодность. После этого начнется обустройство нового покрытия из тротуарной плитки, ремонт тротуара и освещения.

Также в сквере высадят 35 молодых деревьев и 378 кустарников, посеют газон, установят парковочные столбики, скамейки и урны.