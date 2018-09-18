СМИ сообщают о "критическом инциденте" на борту пропавшего Ил-20

Российский военный самолет Ил-20, предварительно, мог затонуть в Средиземном море в результате "критического инцидента" в воздухе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в органах международного поиска и спасения воздушных судов.
"По предварительным данным, на борту самолета в воздухе произошел непредвиденный инцидент критического характера. После чего фрагменты самолета могли столкнуться с поверхностью Средиземного моря и затонуть", — сказал источник.
Ранее Минобороны РФ заявило, что 17 сентября около 23.00 при возвращении на авиабазу Хмеймим в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20.
Военное ведомство отметило, что Ил-20 пропал с радаров в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия. Также в это время состоялись пуски ракет с французского корабля.
Комментарии
Израильтян и французы ужаснутся залпу наших Катюш?
"Критический инцидент"
- система "свой-чужой"была отключена
- экипаж был танковый, налёт имел не большой
- высотомер не работал, ориентировались по звёздам
Израильтян и французы ужаснутся залпу наших Катюш?
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Гы Гы ты сам то в это веришь?))))))))))))))
Израильтян и французы ужаснутся залпу наших Катюш?
ну это возможно только в случае "критического инцидента" с яхтой абрамовича, усманова, потанина и т.п. ))
Наши нытики опять по всем каналам верещать будут какие все плохие нам ножи в спину кидают....
смотреть противно, или вы бьете в ответ или молча мотаете сопли на кулак
Умно спровоцировали евреи сирийцев нам подгадить. Учитесь простачки...
Такой резкий обрыв связи с самолетом может быть только от попадания в него зенитной ракеты. Причем ракеты с солидной системы ПВО. А это только сирийские с-200 или российские с-400."критический инцидент"- это когда тебе твоим салом дают братья по оружию по твоим мусалам.
Странно, ведь уже интерфакс и рбк сообщили, что вероятно сирийцы промахнулись в его мимо израильских ф16.
18.09.2018 11:54
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Странно, ведь уже интерфакс и рбк сообщили, что вероятно сирийцы промахнулись в его мимо израильских ф16.
Всё верно
Собеседник CNN среди американских официальных лиц, утверждает со ссылкой на свои данные, что российский Ил-20, пропавший вечером 17 сентября над Средиземным морем, был сбит сирийскими ПВО. По его словам, последние пытались остановить атаку израильской авиации на провинцию Латакия и случайно попали в российский самолет.
Но ведь не признают этот факт никогда , буду изворачиваться и врать как обычно
18.09.2018 12:03
- гость -
основания верить CNN у тебя какие?
18.09.2018 12:03
- гость -
хахаха, верим любому болтуну лишь бы не нашему, или ты нашим тока прикидываешься%
Печально то что россияни гибнут на чужой войне !!!
18.09.2018 12:15
- гость -
проснись зайчик, нынче нет чужих войн
18.09.2018 12:15
Печально то что россияни гибнут на чужой войне !!!
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Печально, что твоя мама вовремя не сделала аборт.
18.09.2018 12:14
- гость -
18.09.2018 12:03
- гость -
основания верить CNN у тебя какие?
Ну верь очередному брифингу коношенко, "онупал, вывсёврете, авыдокажите, ихтамнет"
"Печально, что твоя мама вовремя не сделала аборт. "
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А твоя сделала, но ты как-то выжил?