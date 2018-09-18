СМИ сообщают о "критическом инциденте" на борту пропавшего Ил-20

Российский военный самолет Ил-20, предварительно, мог затонуть в Средиземном море в результате "критического инцидента" в воздухе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в органах международного поиска и спасения воздушных судов.

"По предварительным данным, на борту самолета в воздухе произошел непредвиденный инцидент критического характера. После чего фрагменты самолета могли столкнуться с поверхностью Средиземного моря и затонуть", — сказал источник.

Ранее Минобороны РФ заявило, что 17 сентября около 23.00 при возвращении на авиабазу Хмеймим в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20.

Военное ведомство отметило, что Ил-20 пропал с радаров в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия. Также в это время состоялись пуски ракет с французского корабля.